Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за невыплат зарплаты

Во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская, сообщает издание 032.ua. Акция проходит около села Воля-Высоцкая. В пресс-службе патрульной полиции Львовской области изданию сообщили, что около 50 протестующих требуют от властей погасить задолженности по зарплате.

На сайте Львовской обладминистрации сообщается, что также шахтеры «Львовугля» пришли к зданию администрации, чтобы соглаcовать вопрос выплат зарплат. К демонстрантам вышел первый зампредседателя обладминистрации Ростислав Замлинский. Власти пообещали, что 3 июля на выплату зарплаты горнякам направят 30 млн грн — это 86,6% заработной платы за май. Еще 18 млн грн поступит до конца недели.​

19 июня в Киеве около здания Верховной рады прошел митинг, в котором в том числе приняли участие шахтеры. Среди их требований было выделение более 6 млрд грн на развитие угольной промышленности.