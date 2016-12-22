Сотни шахтеров вышли на митинг у здания Верховной рады

В Киеве у здания Верховной рады собрались несколько сотен шахтеров, требующих увеличить расходы бюджета на развитие сектора угольной промышленности. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ».

Шахтеры требуют принять законопроект №8362, который предусматривает увеличение расходов из госбюджета на программу «Осуществление мер по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования сектора угольной промышленности».

Среди митингующих — жители Донбасса, Волыни и Львовской области. Отмечается, что они держат транспаранты с лозунгами «Нет закрытию шахт!» и «Законопроект №8362 спасет угольную отрасль».

Вокруг Рады была усилена охрана — около здания дежурят несколько сотен сотрудников полиции и нацгвардии.

Ранее, 3 июля, во Львовской области около 50 шахтеров перекрыли международную трассу Львов — Рава-Русская, требуя от властей погасить задолженности по зарплате. В тот же день горняки «Львовугля» пришли к зданию Львовской обладминистрации, чтобы соглаcовать вопрос выплат зарплат.

Еще один митинг у здания Верховной рады, в котором приняли участие шахтеры, прошел 19 июня. Среди их требований было выделение более 6 млрд гривен (14 млрд руб) на развитие угольной промышленности.

