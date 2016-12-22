В США призвали американцев избегать центра Лондона во время визита Трампа

Посольство США в Великобритании призвало американцев избегать центра Лондона в ходе официального визита президента США Дональда Трампа в британскую столицу, так как в это время активисты планируют проводить акции протеста. Об этом говорится на сайте дипмиссии.
В посольстве заявили, что гражданам США необходимо не привлекать к себе внимание и стараться избегать массовых скоплений людей. Дипломаты уточнили, что различные мероприятия, включая протестные акции, будут проходить в день приезда Трампа в Лондон — 13 июля, а также 12 и 14 июля.
В дипмиссии отметили, что на эти демонстрации, как ожидается, придет большое число людей, а также будут перекрыты несколько улиц.
Кроме того, в посольстве предостерегли американцев, что некоторые мероприятия могут приобрести «жестокий» характер.
Дональд Трамп впервые посетит Великобританию в качестве президента США 13 июля. В ходе визита он намерен встретиться с королевой Елизаветой II. В этот день активисты планируют провести марш протеста в центре Лондона. Акция будет называться Stop Trump, в рамках которой с Парламентской площади в Вестминстере будет запущен воздушный шар в виде «младенца Трампа».