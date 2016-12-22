СМИ сообщили о проблемах со здоровьем главы Еврокомиссии Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита НАТО ходил, спотыкаясь и покачиваясь, так что ему понадобилась помощь участников встречи, сообщает Associated Press.

Юнкеру, которому сейчас 63 года, понадобилась помощь европейских лидеров перед торжественным ужином в среду, 11 июля.

Видео: AP

​«Насколько мне известно, у него нет серьезной проблемы со здоровьем, но с некоторых пор у него есть проблема со спиной», — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Португальский премьер-министр Антониу Кошта также рассказал, что Юнкер жаловался на боль в спине.

Как передает AP, сам Юнкер заявил, что страдает радикулитом, который иногда влияет на его способность двигаться.

Саммит стран — участников НАТО прошел в Брюсселе 11–12 июля. По итогам союзники договорились увеличить расходы на оборону, на чем настаивал президент США Дональд Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что все решения саммита принимаются для укрепления сил сдерживания и обороны альянса. При этом страны альянса указали на «агрессивные действия» России, угрожающие его безопасности. Однако Трамп заявил, что надеется, что НАТО и Россия смогут «ужиться».​