В Раде заявили о начале раздражения Европы «украинским вопросом»

Украинский вопрос начал раздражать Европу, заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич, в эфире телеканала «112.Украина».

«Хорошо, что там [на переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки] украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал Шуфрич.

По его словам, в Европе «никто не понимает» почему не выполняются Минские соглашения, и почему украинский парламент не принимает соответствующие законы. «Однако мы [парламентарии] не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент», — объяснил Шуфрич.

Кроме того, комментируя встречу Трампа с президентом Украины Петром Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе, депутат выразил надежду, что следующая встреча у украинского лидера произойдет с российским президентом.

Ранее сообщалось, что на 20-минутной встрече Трампа с Порошенко, по словам последнего, оба лидера успели «подробно» обсудить как встречу американского президента с Путиным в Хельсинки, так и проблему газопровода «Северный поток-2».