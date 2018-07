СМИ сообщили об исчезновении 400 тыс. подписчиков из Twitter Трампа

Около 400 тыс. подписчиков потерял в Twitter президент США Дональд Трамп после того, как соцсеть объявила о «чистке» подозрительных аккаунтов. Об этом сообщает газета USA Today.

Таким образом, количество подписчиков Трампа упало с 51,4 до 51,1 млн человек. В то же время экс-президент США барак Обама потерял около 2 млн подписчиков. Одним из наиболее сильных стало уменьшение фолловеров у Кэти Перри — у нее исчезло около 3 млн подписчиков из 110 млн. Ким Кардашьян потеряла около 1,7 млн из 60,2 млн.

Сокращение числа подписчиков коснулось даже исполнительного директора соцсети Джека Дорси, который объявил у себя в Twitter, что потерял 200 тыс. подписчиков.

7 июля Трамп заявил, что благодаря скорому началу чисток соцсетей от фейковых аккаунтов две крупнейшие газеты США, The New York Times и The Washington Post ждет крах. По мнению главы государства. он наступит через семь лет. В этот день стало известно, что соцсеть начала блокировать по 1 млн аккаунтов в день (при 366 млн активных пользователей).

О намерении начать борьбу с фейковыми и мошенническими аккаунтами Twitter заявил 11 июля. Заблокированные учетные записи отныне будут удаляться из счетчика числа подписчиков. Twitter раскроет данные о заказчиках политической рекламы. К подозрительным соцсети отнесла те аккаунты, которые публикуют вводящие в заблуждение ссылки, многократно попадают в черные списки и слишком часто упоминаются другими пользователями. Только в мае 2018 года было выявлено около 9,9 млн спам-аккаунтов. Параллельно Twitter анонсировал новые правила регистрации для защиты от «троллей» и спама. Так, будет введено обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера