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Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов
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Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов
Технологии и медиа, 04:58
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Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов

Руководство социальной сети Twitter приняло решение удалить подозрительные аккаунты, чтобы число подписчиков пользователей было «значимым и точным», сообщается в блоге компании.

В Twitter отметили, что на протяжении многих лет блокировали аккаунты, в поведении которых наблюдались резкие изменения. Владельцы таких профилей не могли залогиниться до тех пор, пока не сбрасывали пароль или не подтверждали, что действительно владеют аккаунтом.

«На этой неделе мы будем удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков», — заявили в Twitter. Там отметили, что большинство пользователей лишится до четырех фолловеров, при этом у популярных блогеров пропадет больше подписчиков. «Мы понимаем, что это может быть тяжело для некоторых, но мы верим, что точность и открытость сделают Twitter более надежным сервисом для публичных бесед», — подчеркнули в соцсети.

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К числу причин, из-за которых аккаунт могут признать подозрительным, в Twitter отнесли публикацию вводящих в заблуждение ссылок, многочисленные попадания в черные списки и слишком частые «упоминания» других пользователей.

Как отмечает New York Times, в первом квартале 2018 года у Twitter было около 366 млн активных пользователей. 7 июля газета The Washington Post сообщила, что соцсеть активизировала борьбу с дезинформацией и начала блокировать по 1 млн страниц в день.

Теги: Twitter , аккаунты , удаление
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