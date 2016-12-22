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Суд отправил в психбольницу устроившего резню в пермской школе подростка
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Суд отправил в психбольницу устроившего резню в пермской школе подростка
Общество, 18:23
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Суд отправил в психбольницу устроившего резню в пермской школе подростка

Мотовилихинский районный суд Перми отправил в краевую психиатрическую больницу 17-летнего подростка, который обвиняется в нападении на учеников 4-го «Б» и учительницу школы №127 в январе этого года. Об этом сообщает корреспондент «РБК Пермь».

Суд поддержал ходатайство Следственного комитета (СКР), которое основано на заключении судебной экспертизы.

Исследование провели в столичном ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России. По мнению медиков, мотивом преступления стало стремление к самоубийству в публичном месте. Врачи не сделали вывода о вменяемости или невменяемости подростка, но в настоящее время признали его психически нездоровым, и решили, что ему необходимо содержание в специализированном стационаре.

Второго обвиняемого по делу признали вменяемым. Следствие попросило суд продлить срок ему содержания в СИЗО до 15 сентября.

Поножовщина в Перми: что привело к нападению подростков на школу
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Следствие считает потерпевшими 30 человек — всех, кто подвергся нападению и получил физический, имущественный или моральный вред. Гражданские иски о возмещении имущественного и морального вреда заявлены на максимальную сумму до 5 млн руб. В обеспечение исков арестовали имущество родителей обоих обвиняемых.

По данным близкого к следствию источника издания, в ближайшее время признанному вменяемым подростку должны предъявить окончательное обвинение в покушении на убийство в отношении двух или более лиц из хулиганских побуждений.

Драка вооруженных ножами школьников в Перми. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Нападение на учеников и учительницу Наталью Шагулину в пермской школе №127 произошло 15 января. Двое подростков в масках, вооруженных ножами, ворвались в класс, где шел урок у 4-го «Б». Учительница и 14 школьников получили ранения, один из пострадавших получил резаную травму глаза. Педагог и два мальчика 16 и 10 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшие планировали совершить суицид, но не сумели этого сделать. Один из атакующих был учеником 11-го класса этой школы, другой — ранее учился в этой школе.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Дело передали в ГСУ СКР.

Президент России Владимир Путин наградил Шагулину медалью «За отвагу». При нападении педагог пыталась остановить нападавших и приняла удар на себя.

Теги: Пермь , поножовщина , психбольница , Школа
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