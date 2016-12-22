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Минтруд допустил изменение схемы индексации пенсий
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Минтруд допустил изменение схемы индексации пенсий
Пенсионная реформа, 15:01
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Минтруд допустил изменение схемы индексации пенсий

Министерство труда и социальной защиты рассматривает возможность изменения существующего порядка индексации пенсий, чтобы обеспечить рост средней пенсии на 7% в год. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает «Интерфакс».

«Мы рассматриваем вопрос о модернизации процедуры индексации пенсии, имея в виду, что годовой доход пенсионера вырастет на 12 тыс. руб.», — сказал Пудов.

Он отметил, что в случае принятия нового пенсионного законодательства и повышения пенсионного возраста средняя пенсия в размере 14 тыс. руб. должна расти каждый год в целом на 12 тыс. руб. вне зависимости от дат индексации. При этом сейчас пенсия индексируется во второй и четвертый месяц года.

Пудов добавил, что без пенсионной реформы у Минтруда нет возможности гарантировать выплату пенсий «в размере как минимум выше, чем инфляция даже в среднесрочной перспективе».

Ранее Пудов сообщал, что максимальный размер страховой пенсии после повышения пенсионного возраста составит 34 тыс. руб., что соответствует зарплате в 85 тыс. руб.

При этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, что средняя пенсия к 2014 году составила 20 тыс. руб.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста 16 июня. Предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Глава кабмина Дмитрий Медведев объяснил позицию властей демографической ситуацией, а именно снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.

Теги: Минтруд РФ , пенсионная реформа , индексация
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