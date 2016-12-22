ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,69 61,71 EUR Нал. 73,18 72,05 USD Бирж. 62,13 -0,23 EUR Бирж. 72,60 -0,23 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6181,90 -186,70 IMOEX 2315,80 -0,87% RTSI 1173,40 -1,09% Brent 73,09 -4,29% DJIA 24847,25 +0,59% Nasdaq 7779,68 +0,82%
Госдума приняла закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов
Лента новостей
Насколько Россия готова к промышленным инновациям 17:50, РБК и Schneider Electric Минобороны рассказало о стелс-технологиях нового бомбардировщика 17:48, Технологии и медиа В Сочи фура вылетела на железную дорогу и остановила движение 10 поездов 17:47, Общество Балакину отказали в регистрации на выборы мэра Москвы 17:46, Политика «Лужники» после чемпионата мира отдадут сборной России по футболу 17:44, Спорт Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы 17:44, Общество Как выглядят сердце IKEA и дома ее сотрудников 17:43, Стиль МИД обвинил НАТО во взгляде на безопасность через призму холодной войны 17:42, Политика Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб. 17:39, Политика На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику 17:16, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:15, Спецпроект РБК Спорт СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 17:13, Политика В Саратовской облдуме уточнили причину проверки слов депутата от КПРФ 17:11, Политика Путин исключил Максима Шевченко из совета под своим руководством 17:09, Политика Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра столицы 17:08, Политика Столтенберг заявил о приверженности всех стран НАТО альянсу 17:08, Политика Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:08, РБК Стиль и Roberto Cavalli Алена Остапенко за час проиграла в полуфинале Уимблдона 17:07, Спорт Атлантические скрепы: на сколько НАТО переживет Дональда Трампа 16:59, Мнение Менеджер Ротенберга получил долю в двух крупных месторождениях «Газпрома» 16:55, Бизнес МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем» 16:51, Политика 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16:50, РБК и «Шелл» Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы 16:43, Политика Quote Практикум: кто больше всего заработал на дивидендах 16:41, Quote Стоит ли покупать Ripple: монета подешевела до $0,43 16:34, Крипто LG Electronics открыла первый премиальный магазин в России 16:31, Партнерский материал Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов 16:31, Общество Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии 16:27, Политика
Госдума приняла закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов
Общество, 13:54
0
Госдума приняла закон об уменьшении неустойки за просрочку алиментов

Госдума одобрила законопроект об уменьшении размера неустойки за просрочку алиментов. Соответствующее сообщение было размещено на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно закону, неустойка за просрочку может уменьшаться судом с учетом семейного и материального положения алиментщика и «если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов».

Глава МВД рассказал о побочном эффекте от декриминализации побоев в семье
Общество

Ранее при возникновении задолженности виновный должен был выплачивать неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченного за каждый день просрочки, однако теперь она снижена до одной десятой процента.

Изменения планируют внести в статьи 114 и 115 Семейного кодекса России. Далее законопроект направят для рассмотрения в Совет Федерации.

Законопроект о снижении неустойки внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в июле 2017 года. По ее мнению, принятие такого закона должно позволить алиментщикам выплачивать соразмерную неустойку, а детям — реализовать право на содержание родителями.

Теги: Госдума , Закон , алименты , неустойка
Главное
Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб. Политика
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о снижении неустойки за просрочку алиментов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter