«Саратовские авиалинии» признали невозможность вовремя вернуть деньги

«Саратовские авиалинии» заявили о невозможности вернуть деньги клиентам в установленный срок. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, размещенном на ее сайте.

«Объем обрабатываемых заявок колоссален. В обозначенные сроки не успеваем вернуть денежные средства», — указано в сообщении. О каких сроках идет речь, не уточняется. В авиакомпании отметили, что все претензии и заявления на возврат денег обрабатываются в порядке очередности, а «все обязательства выполняются». Всего авиакомпания продала 70 тыс. билетов с датой вылета после 30 мая, сообщала ранее РБК руководитель департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.



По данным управления Роспотребнадзора по Саратовской области, в адрес авиакомпании поступило более 1,2 тыс. претензий, обработано более 900 телефонных обращений о возврате билетов. Ведомство подготовило 16 исковых заявлений в защиту прав потребителей.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Подмосковье, погиб 71 человек. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которое исказило показания датчиков скорости.



После проведенной Росавиацией проверки на основании выявленных нарушений 30 мая у «Саратовских авиалиний» был отозван сертификат эксплуатанта с указанием, что компания не отвечает требованиям безопасности полетов. 31 мая «Саратовские авиалинии» прекратила полеты. В Росавиацию была подана заявка на создание нового авиаперевозчика с тем же самым названием, однако в середине июня она была отозвана.