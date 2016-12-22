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Disney предложила «безопасный» для Британии способ покупки Sky
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Disney предложила «безопасный» для Британии способ покупки Sky
Бизнес, 12:58
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Disney предложила «безопасный» для Британии способ покупки Sky
Компания Disney предложила способ обойти недовольство британских антимонопольных органов: она готова приобрести напрямую 61% акций Sky. Это избавит сделку от участия в ней Руперта Мердока, имя которого пугает британские власти
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Компания Walt Disney Co. готова напрямую приобрести 61% акций британской Sky, которая владеет телеканалом Sky News, за £11,7 млрд фунтов ($16,5 млрд по текущему курсу), пишет The Financial Times.

Сейчас борьбу за приобретение бумаг ведет компания 21st Century Fox Руперта Мердока, которая уже владеет 39-процентным пакетом Sky. Против выступают британские власти: Управление по конкуренции и рынкам предварительно высказало опасения, что Мердок уже обладает существенным влиянием на британские СМИ, так как контролирует медиахолдинг News Corp. (The Times, The Sunday Times, The Sun); кроме того, он же через Dow Jones & Company владеет WSJ. Если Мердок и его семья, которые являются мажоритарными акционерами Fox, получат еще и полный контроль над Sky, то их влияние на британском медиарынке будет слишком большим, считают власти. Решение антимонопольных органов является неофициальным и предварительным, сделку должно будет одобрить и правительство Ее Величества.

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​Однако параллельно с этим процессом идет подготовка к полной смене собственника 21st Century Fox — она может выйти из империи Мердока. В декабре 2017 года Disney объявила о намерении купить кино- и телеактивы Fox, включая 21st Century Fox с 39-процентным пакетом Sky, за $52,4 млрд. Вместе с долгом Fox сумма сделки оценивается в $66 млрд. Сделку уже одобрили советы директоров компаний, но она еще не прошла согласование в антимонопольных органах США (на это может уйти до 18 месяцев), а до тех пор владельцем 21st Century Fox останется семья Мердока. При этом возможен вариант, что власти заблокируют сделку.

Еще одно предложение выдвинула сама 21st Century Fox. Компания дала еще большие гарантии независимости редакционной политики Sky News: Fox обязалась в течение 15 лет финансировать Sky News (раньше предлагалось 10 лет), при этом юридически Sky News останется отдельной компанией, а в решения ее руководителей не будут вмешиваться боссы Fox.​

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Положение вокруг продажи пакета Sky осложняется тем, что в феврале интерес к сделке выразила американская Comcast Corp. (владеет NBC и Universal Pictures), предложившая за британскую компанию £22,1 млрд фунтов. «Sky и Comcast идеально подходят друг другу: мы оба являемся лидерами в создании и распространении контента. Мы считаем Sky выдающейся компанией», — заявил генеральный директор Comcast Брайан Л. Робертс.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Disney , 21st Century Fox , слияния и поглощения
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