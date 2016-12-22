Twitter раскроет данные о заказчиках политической рекламы

Twitter разработал инструмент, способный показать, кто разместил то или иное рекламное объявление. Пока он будет работать только для политической рекламы в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление

Фото: Jochen Eckel / DPA / ТАСС

Twitter запустил сервис, который позволит любому пользователю узнать, кто разместил тот или иной рекламный твит. Сообщение об этом размещено в блоге компании.

Новый сервис называется Центр прозрачности рекламы. Чтобы проверить с его помощью рекламную активность в Twitter той или иной компании, пользователю достаточно вбить ее название в поисковой строке. В будущем в Центре прозрачности рекламы можно будет найти всех рекламодателей в Twitter со всего мира. Однако на первом этапе инструмент работает для поиска только политических рекламных объявлений, имеющих отношение к федеральной избирательной кампании США.

Если речь будет идти о политической рекламе, ​помимо информации о том, кто ее разместил, будет также раскрыта более подробная информация о всей рекламной кампании — данные о показах каждого твита, данные демографического таргетинга, а также информация о платежах и расходах на продвижение объявления. Кроме того, такие сообщения будут сопровождаться специальной меткой.

«Мы делаем более понятным, чем когда-либо ранее, ​кто ведет федеральные политические кампании в США с помощью Twitter, в том числе с помощью визуальной пометки об этом», — говорится в сообщении Twitter.

В компании рассчитывают, что все это позволит пользователям легко отличать рекламную кампанию от твитов обычных пользователей, знать, кто за них заплатил, и была ли эта реклама санкционирована кандидатом.

Для того чтобы проверить рекламное объявление, пользователям не нужно специально регистрироваться в Twitter.

После выборов 2016 года в США социальная сеть Facebook обнаружила, что в течение двух лет связанные, по ее данным, с Россией аккаунты покупали рекламу в соцсети, которая носила политический и «разобщающий» характер. Реклама покупалась в том числе и в год выборов президента США.

Аналогичное расследование провел и Twitter: компания сообщала о блокировке ​200 «связанных с Россией» учетных записей, а также передала комитету сената США по разведке список подозрительных аккаунтов.

Россия свою причастность к размещению подобной рекламы опровергла.