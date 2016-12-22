ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,15 62,33 EUR Нал. 73,49 72,59 USD Бирж. 62,70 -0,10 EUR Бирж. 73,02 +0,36 USD ЦБ. 63,29 +0,16 EUR ЦБ. 73,09 -0,52 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 5907,30 -201,30 IMOEX 2275,73 +1,13% RTSI 1143,57 +1,64% Brent 78,27 +0,82% DJIA 24216,05 +0,41% Nasdaq 7503,68 +0,79%
Twitter раскроет данные о заказчиках политической рекламы
Лента новостей
Новая философия: как трансформируются системы управления проектами 12:20, Партнерский материал МИД России ответил на протест Японии из-за линии связи на Курилах 12:19, Политика Карину Цуркан сняли с поста главы правления INTER RAO Lietuva 12:12, Общество Медведев поручил отменить валютный контроль при экспорте ряда товаров 11:58, Экономика LG Group возглавил сын умершего главы компании 11:53, Бизнес Годовая прибыль Nike упала вдвое до $1,9 млрд 11:53, Потребрынок Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 11:50, Спецпроект РБК Спорт Свинцовый дух социализма: тест-драйв Skoda с историей 11:49, Авто Кабмин задумался о субсидировании турпутевок в Россию 11:48, Общество В Ираке казнили 12 боевиков «Исламского государства» 11:46, Политика Разработчики нашли уязвимость в сети Tether 11:44, Крипто Как носить одно и то же и не выглядеть скучно 11:43, Спецпроект РБК PINK СК возбудил дело об убийстве после пожара в Ростовской области 11:43, Общество Twitter раскроет данные о заказчиках политической рекламы 11:43, Технологии и медиа Россияне переезжают за высоким уровнем жизни 11:36, Партнерский материал Минобороны потратит 20 млрд руб. на автоматизацию управления войсками 11:27, Общество Обновленный BMW 7-Series впервые заметили на тестах 11:23, Авто Власти подготовят меры по наращиванию экспорта нефтегазовой продукции 11:16, Экономика ФНС назвала возраст самого молодого предпринимателя 11:14, Общество Как снизить риски транспортировки нефти 11:14, Партнерский материал Чужой среди своих: как компании учатся разоблачать нечестных сотрудников 11:07, Свое дело Биткоин подешевел до годового минимума: что происходит 10:47, Крипто Впервые в истории все участники ЧМ по футболу забили минимум по два гола 10:45, Спорт Суд решил вернуть Феоктистову $2 млн из дела о взятке Улюкаеву 10:41, Политика Семья обратившейся к Путину Ирины Баракат прилетела в Петербург из Сирии 10:38, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 10:38, РБК и Ингосстрах Обычные знаменитости: как выглядят тезки киноактеров 10:34, Стиль Прогнозы дня: рубль ослабнет к евро, акции подорожают 10:33, Quote
Twitter раскроет данные о заказчиках политической рекламы
Технологии и медиа, 11:43
0
Twitter раскроет данные о заказчиках политической рекламы
Twitter разработал инструмент, способный показать, кто разместил то или иное рекламное объявление. Пока он будет работать только для политической рекламы в США, но в будущем с его помощью можно будет проверить любое объявление
Фото: Jochen Eckel / DPA / ТАСС

Twitter запустил сервис, который позволит любому пользователю узнать, кто разместил тот или иной рекламный твит. Сообщение об этом размещено в блоге компании.

Новый сервис называется Центр прозрачности рекламы. Чтобы проверить с его помощью рекламную активность в Twitter той или иной компании, пользователю достаточно вбить ее название в поисковой строке. В будущем в Центре прозрачности рекламы можно будет найти всех рекламодателей в Twitter со всего мира. Однако на первом этапе инструмент работает для поиска только политических рекламных объявлений, имеющих отношение к федеральной избирательной кампании США.

Если речь будет идти о политической рекламе, ​помимо информации о том, кто ее разместил, будет также раскрыта более подробная информация о всей рекламной кампании — данные о показах каждого твита, данные демографического таргетинга, а также информация о платежах и расходах на продвижение объявления. Кроме того, такие сообщения будут сопровождаться специальной меткой.

«Мы делаем более понятным, чем когда-либо ранее, ​кто ведет федеральные политические кампании в США с помощью Twitter, в том числе с помощью визуальной пометки об этом», — говорится в сообщении Twitter.

В компании рассчитывают, что все это позволит пользователям легко отличать рекламную кампанию от твитов обычных пользователей, знать, кто за них заплатил, и была ли эта реклама санкционирована кандидатом.

Для того чтобы проверить рекламное объявление, пользователям не нужно специально регистрироваться в Twitter.

После выборов 2016 года в США социальная сеть Facebook обнаружила, что в течение двух лет связанные, по ее данным, с Россией аккаунты покупали рекламу в соцсети, которая носила политический и «разобщающий» характер. Реклама покупалась в том числе и в год выборов президента США.

Аналогичное расследование провел и Twitter: компания сообщала о блокировке ​200 «связанных с Россией» учетных записей, а также передала комитету сената США по разведке список подозрительных аккаунтов.

Россия свою причастность к размещению подобной рекламы опровергла.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Twitter , политическая реклама
Главное
Суд решил вернуть Феоктистову $2 млн из дела о взятке Улюкаеву Политика
Материалы по теме
Facebook передаст конгрессу данные о покупках из России политрекламы Политика
В конгрессе показали примеры российской политической рекламы в Facebook Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter