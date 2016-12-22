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Концерн «Россиум» Романа Авдеева разместил облигации на 25 млрд руб.
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Концерн «Россиум» Романа Авдеева разместил облигации на 25 млрд руб.
Финансы, 11 июл, 17:16
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Концерн «Россиум» Романа Авдеева разместил облигации на 25 млрд руб.

Концерн «Россиум», через который Роман Авдеев владеет акциями Московского кредитного банка (МКБ), разместил облигации на сумму 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении концерна, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Решение о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-01 было принято 5 июля, говорилось в размещенном 6 июля на этом сайте сообщении компании.

Потенциальные покупатели биржевых облигаций «Россиума» могли подавать свои заявки с 14:00 до 17:00 11 июля через Московский кредитный банк. Облигации должны быть погашены в течение 3458 дней, что составляет девять лет и пять месяцев с даты начала размещения.

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев передал долг финансовой группы «Будущее» в размере 25 млрд руб. своей структуре «Россиум», которая привлекла для работы над ним кипрскую Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По итогам 2017 года ФГ «Будущее» показала убыток 15,4 млрд руб. На данный момент эта компания заложена по кредиту МКБ. Как сообщалось в начале апреля, убыток ФГ «Будущее» был зафиксирован после пересмотра стоимости ее пенсионных фондов на 25% в сторону понижения.

Теги: концерн «Россиум» , Облигации , биржевые торги
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