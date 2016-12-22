ФГ «Будущее» понесла убытки на фоне потерь при санации банков

ФГ «Будущее» в 2017 году зафиксировала убыток в 15,4 млрд руб. после пересмотра стоимости своих пенсионных фондов на 25% в сторону понижения. НПФ «Будущее» закончил год в плюсе, несмотря на инвестиционные потери при санации банков

Борис Минц (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

ФГ «Будущее» Бориса Минца, чей основной актив — НПФ «Будущее» — лишился части вложений из-за санации банка «ФК Открытие», по итогам 2017 года зафиксировала убыток в размере 15,4 млрд руб., следует из опубликованной отчетности (*.pdf) группы за прошлый год. На финансовые результаты оказали влияние потери НПФ из-за санации «ФК Открытия» и последовавшая в связи с этим переоценка стоимости пенсионных фондов группы. Сам НПФ закончил год с прибылью в 2,1 млрд руб. (против убытка в 5,5 млрд руб. за 2016 год), несмотря на отрицательную переоценку финансовых инструментов в размере 21,7 млрд руб., говорится в отчетности самого фонда.

По итогам года НПФ «Будущее» списал стоимость 4,1% акций «ФК Открытие» в размере 12,5 млрд руб. в связи с санацией банка Фондом консолидации банковского сектора и принятым 30 ноября 2017 года решением ЦБ о снижении капитала санируемого банка до 1 рубля и переоценил портфель акций ВТБ на 8,1 млрд руб. из-за снижения в 2017 году стоимости акций банка на 37% (с 0,07419 руб. до 0,04711 руб.) на фоне присоединения к ВТБ банка ВТБ24, пояснили РБК в пресс-службе ФГ «Будущее». Благодаря процентным доходам, заработанным НПФ на других финансовых активах, общий инвестиционный убыток фонда составил около 6 млрд руб.

Депозиты на 12 млрд руб., зависшие в также санируемом Промсвязьбанке, НПФ «Будущее» учел в графе активов — «прочие размещенные средства и дебиторская задолженность». «Данные требования фонда не являются обесцененными», — отметил аудитор отчетности «БДО Юникон». Сейчас вопрос о возвращении этих депозитов, размещенных в ПСБ в декабре 2017 года незадолго до санации банка, является предметом судебных разбирательств. С наступлением будущих событий нынешние оценки руководства фонда в отношении этих активов могут претерпеть существенные изменения, предупреждают аудиторы.

Положительный финансовый результат НПФ «Будущее» по итогам 2017 года был получен, согласно отчетности, за счет увеличения взносов по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) на 31%, с 31,6 млрд руб. в 2016 году до 41,3 млрд руб. в 2017 году, в то время как выплаты по этим договорам сократились на 75% — с 23,7 млрд руб. в 2016 году до 5,99 млрд руб. в 2017 году. Это результат удачной переходной кампании пенсионных накоплений 2016 года, уточнили в ФГ «Будущее». Также на показатель совокупного дохода повлияла трансформация отчетности из российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) в отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), разработанные ЦБ, в связи с чем сумма обязательств фонда была уменьшена на сумму его убытка за 2016 год, сказали там.

В 2017 году фонд заработал отрицательную доходность по пенсионным накоплениям (минус 2,01% годовых). Она будет компенсирована НПФ «Будущее» либо за счет инвестиционного дохода, который будет накоплен в следующих периодах, либо за счет собственных средств фонда, уточнили в пресс-службе ФГ «Будущее».

Убыток самой ФГ «Будущее» связан с переоценкой стоимости входящих в группу негосударственных пенсионных фондов (кроме НПФ «Будущее» в составе группы НПФ «Образование» и НПФ «Телеком — Союз») на 25% в сторону понижения, с 53,7 млрд руб. до 40,6 млрд руб., следует из отчетности группы. В результате переоценки стоимость каждого НПФ из входящих в группу составила порядка 10-13% от его активов, пояснили в пресс-службе ФГ «Будущее».​

На текущий момент стоимость сделки по приобретению негосударственного пенсионного фонда (НПФ) из топ-10 составляет не более 12-13% от активов фонда, при том что раньше, когда участники рынка рассчитывали на возобновление взносов за счет разморозки пенсионных накоплений или запуска инструмента индивидуального пенсионного капитала (ИПК), фонды оценивались не менее чем в 15% активов, пояснили в ФГ «Будущее. На отрицательную переоценку фондов также повлиял опыт санации банков, напрямую затронувший пенсионный сектор. В пресс-службе ФГ «Будущее» осуществленную переоценку называют «рыночной» и «соответствующей ситуации, сложившейся в отрасли».

Для сравнения: в ходе подготовки крупнейшей сделки на пенсионном рынке, в ходе которой ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» покупает НПФ «Доверие», консультанты из KPMG оценили стоимость фонда в 12-13% от активов.

«В целом, 12-13% (для оценки НПФ) — показатель близкий к рыночному», — согласен аналитик АКРА Юрий Ногин. По его мнению, ситуация, которая произошла в 2017 году относительно активов Промсвязьбанка, Бинбанка и «ФК Открытие» совершенно точно негативно повлияла, как минимум, на 50% рынка НПФ. Это связано с тем, что названные банки всегда котировались как крупные игроки без неприятных историй, бумаги этих банков приносили дополнительный доход, поясняет он. «В этой связи 2017 год будет в среднем по рынку далеко не такой радужный по сравнению с 2016 годом и внесет достаточно негатива с точки зрения доверия населения к пенсионной системе в целом», — уверен Ногин. Неопределенность с ИПК как основным драйвером, на который возлагали надежды, а также ситуация с продолжающимся мораторием на передачу пенсионных накоплений говорят в пользу пересмотра стоимости активов на рынке НПФ в сторону понижения по сравнению с той, которая была 2-3 года назад, согласен аналитик АКРА с оценкой ситуации в этом аспекте с ФГ «Будущее».