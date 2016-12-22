Куратор жилья в Минобороны возглавил «ВЭБ Капитал»

Возглавлявший департамент жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов назначен гендиректором «ВЭБ Капитала» — инвестиционной компании Внешэкономбанка. Об этом говорится в сообщении ВЭБа.

Указано, что Пирогов будет отвечать за инвестпроекты, повышение эффективности управления непрофильными активами группы, проекты по их реструктуризации, развитию и реализации, а также вопросы приватизации федеральной собственности.

О том, что Пирогов рассматривается на пост главы «ВЭБ Капитала» накануне РБК рассказали два источника, близких к финансовой госкорпорации.

С апреля «ВЭБ Капитал» в статусе исполняющего обязанности гендиректора возглавляет выходец из Сбербанка Андрей Лебедь, который сменил Антона Перина.

Сергею Пирогову 56 лет. Он проходил службу на командных и штабных должностях в войсках ПВО на Крайнем Севере, а также в центральном аппарате Минобороны. После увольнения со службы работал в органах госвласти, включая аппарат правительства. В 2013 году Пирогов стал заместителем директора департамента жилищного обеспечения Минобороны, позднее возглавил департамент.