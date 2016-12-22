ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,69 61,70 EUR Нал. 73,23 72,02 USD Бирж. 62,22 -0,14 EUR Бирж. 72,65 -0,18 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6160,40 -196,90 IMOEX 2310,23 -1,11% RTSI 1169,87 -1,39% Brent 72,76 -4,73% DJIA 24880,24 +0,73% Nasdaq 7782,11 +0,85%
Куратор жилья в Минобороны возглавил «ВЭБ Капитал»
Лента новостей
Эксперты рассказали о росте цен на строительные материалы 18:14, Строительство США будет бороться с криптовалютным мошенничеством: биткоин уже подешевел 18:14, Крипто Минпросвещения переедет из здания на Тверской 18:03, Общество В работе социальной сети Facebook произошел сбой 17:59, Технологии и медиа Полиция нашла потерявшегося в России британского болельщика 17:58, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 17:50, РБК и Schneider Electric Минобороны рассказало о стелс-технологиях нового бомбардировщика 17:48, Технологии и медиа В Сочи фура вылетела на железную дорогу и остановила движение 10 поездов 17:47, Общество Балакину отказали в регистрации на выборы мэра Москвы 17:46, Политика «Лужники» после чемпионата мира отдадут сборной России по футболу 17:44, Спорт Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы 17:44, Общество Как выглядят сердце IKEA и дома ее сотрудников 17:43, Стиль МИД обвинил НАТО во взгляде на безопасность через призму холодной войны 17:42, Политика Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб. 17:39, Политика На Ямале ветерана не везли в больницу из-за нежелания портить статистику 17:16, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:15, Спецпроект РБК Спорт СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 17:13, Политика В Саратовской облдуме уточнили причину проверки слов депутата от КПРФ 17:11, Политика Путин исключил Максима Шевченко из совета под своим руководством 17:09, Политика Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра столицы 17:08, Политика Столтенберг заявил о приверженности всех стран НАТО альянсу 17:08, Политика Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:08, РБК Стиль и Roberto Cavalli Алена Остапенко за час проиграла в полуфинале Уимблдона 17:07, Спорт Атлантические скрепы: на сколько НАТО переживет Дональда Трампа 16:59, Мнение Менеджер Ротенберга получил долю в двух крупных месторождениях «Газпрома» 16:55, Бизнес МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем» 16:51, Политика 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16:50, РБК и «Шелл» Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы 16:43, Политика
Куратор жилья в Минобороны возглавил «ВЭБ Капитал»
Финансы, 11 июл, 16:51
0
Куратор жилья в Минобороны возглавил «ВЭБ Капитал»

Возглавлявший департамент жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов назначен гендиректором «ВЭБ Капитала» — инвестиционной компании Внешэкономбанка. Об этом говорится в сообщении ВЭБа.

Указано, что Пирогов будет отвечать за инвестпроекты, повышение эффективности управления непрофильными активами группы, проекты по их реструктуризации, развитию и реализации, а также вопросы приватизации федеральной собственности.

О том, что Пирогов рассматривается на пост главы «ВЭБ Капитала» накануне РБК рассказали два источника, близких к финансовой госкорпорации.

ВЭБ запланировал вторую волну сокращений сотрудников
Финансы


С апреля «ВЭБ Капитал» в статусе исполняющего обязанности гендиректора возглавляет выходец из Сбербанка Андрей Лебедь, который сменил Антона Перина.

Сергею Пирогову 56 лет. Он проходил службу на командных и штабных должностях в войсках ПВО на Крайнем Севере, а также в центральном аппарате Минобороны. После увольнения со службы работал в органах госвласти, включая аппарат правительства. В 2013 году Пирогов стал заместителем директора департамента жилищного обеспечения Минобороны, позднее возглавил департамент.

Теги: ВЭБ
Главное
Замглавы «ВЭБ Капитала» предложили пост куратора закупок Минобороны Общество
Материалы по теме
МВД возбудило дело против бывших топ-менеджеров «ВЭБ-лизинга» Общество
500 банкиров: кого оставят в ВЭБе после второй волны сокращений Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter