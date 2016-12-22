Куратор жилья в Минобороны​ стал кандидатом на пост главы «ВЭБ Капитала»

«ВЭБ Капитал» может возглавить Сергей Пирогов, который сейчас руководит департаментом жилищного обеспечения Минобороны. На этом посту он взаимодействовал с перешедшим в ВЭБ Михаилом Кузовлевым в рамках банкротства СУ-155

Сергей Пирогов (Фото: Минобороны РФ)

Кандидатура руководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны, полковника запаса Сергея Пирогова рассматривается на пост главы «ВЭБ Капитала» — инвестиционной компании Внешэкономбанка. Об этом рассказали два источника РБК, близких к финансовой госкорпорации.

По словам одного из них, переход Пирогова в ВЭБ находится «в стадии оформления документов». Другой источник уточнил, что финальное решение еще не принято. «Его кандидатура рассматривается», — отметил он. В пресс-службе ВЭБа отказались от комментариев.

Глава «ВЭБ Капитала» курирует инвестиционные проекты ВЭБа, а также управление непрофильными и проблемными активами.

Кандидат из ПВО

Карьера 56-летнего Сергея Пирогова до сих пор не была тесно связана с финансами и инвестициями. Согласно его биографии на сайте Минобороны, Пирогов проходил службу на командных и штабных должностях в войсках ПВО на Крайнем Севере, а также в центральном аппарате Минобороны. После увольнения со службы он работал в органах государственной власти, в 2013 году став заместителем директора департамента жилищного обеспечения Минобороны. В сентябре 2013 года министр обороны Сергей Шойгу уволил главу департамента Галину Семину, занявшую свой пост еще при Анатолии Сердюкове, и назначил на ее место Пирогова.

На тот момент Минобороны столкнулось со сложностями, связанными с обеспечением жильем офицерского состава. Согласно одному из майских указов Владимира Путина от 2012 года, к 2013 году все военные очередники должны были быть обеспечены жильем. К тому времени, по словам Пирогова, за постоянным жильем стояли в очереди более 80 тыс. военных. Дополнительную сложность создавала ситуация с подрядчиками. В 2011–2012 годах Минобороны привлекло в качестве подрядчика для строительства жилья действующим и отставным военным строительную компанию СУ-155, одного из крупнейших девелоперов в стране. СУ-155, получив от оборонного ведомства более 70 млрд руб., должна была к 2013 году построить 60 домов на 16 тыс. квартир, однако сроки сдачи домов были сорваны. Срок завершения строительства был перенесен на год, однако и тогда обязательства застройщика не были выполнены. В 2016 году СУ-155 была признана банкротом, а строительство заморозили. «В результате 10 тыс. офицеров с семьями остаются без постоянного жилья», — говорил Пирогов осенью 2016 года.

В тот же период с проблемным застройщиком работал Михаил Кузовлев, возглавлявший тогда банк «Российский капитал». С декабря 2015 года СУ-155 было передано банку на санацию: «Российский капитал» получил активы компании, должен был обеспечить финансирование достройки объектов СУ-155 в 15 регионах страны. Сейчас Кузовлев стал первым зампредом ВЭБа (назначение произошло после того, как госкорпорацию возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов). В сферу ответственности Кузовлева входит работа с проблемными активами, а также деятельность «ВЭБ Капитала». Кузовлев в пятницу был недоступен для комментариев.

Игорь Шувалов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Агент приватизации

Помимо того что «ВЭБ Капитал» управляет проблемными и непрофильными активами ВЭБа, он также оказывает услуги в сфере управления, развития и реализации активов, не принадлежащих группе ВЭБа. Речь идет, частности, об организации продажи госимущества в ходе приватизации — с 2010 года компания является агентом правительства по организации сделок с госимуществом. Например, в сентябре 2017 года Минэкономразвития выбрало «ВЭБ Капитал» в качестве инвестконсультанта для приватизации 50% плюс одной акции Объединенной зерновой компании.

В феврале ВЭБ заключил соглашение с Росимуществом, которое позволит госкорпорации через «ВЭБ Капитал» участвовать в экспертизе проектов по увеличению рыночной стоимости федерального имущества для его последующей приватизации. C помощью «дочки» госкорпорация хочет структурировать сделки по «упаковке» и более выгодной продаже госактивов, объяснял возглавлявший тогда ВЭБ Сергей Горьков.

В презентации «ВЭБ Капитала» от марта 2017 года говорилось, что компания готовит к приватизации три актива: Институт микроэкономики, Российский НИИ сельскохозяйственных приборов и Центральный НИИ кожевенно-обувной промышленности. В графиках реализации федерального имущества по распоряжению правительства у «ВЭБ Капитала» более 70 объектов недвижимости и более 90 пакетов акций.

«Ключевой инструмент»

С приходом на пост главы ВЭБа Игоря Шувалова в госкорпорации произошло уже несколько назначений. Кроме Кузовлева туда из аппарата правительства пришли Юрий Газарян, Марина Романова и Константин Чагай — они заняли посты зампредов. Что касается общей численности сотрудников, то ВЭБ планирует ее оптимизировать, сократив 40–50% персонала (700–900 человек).

ВЭБ, как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, должен стать «ключевым инструментом» в реализации президентского майского указа, сейчас в правительстве обсуждается вопрос о сумме его докапитализации. Новое руководство госкорпорации планирует сделать из нее платформу для координации основных институтов развития, в том числе Российского экспортного центра, агентства «Дом.РФ», Корпорации МСП, Фонда развития моногородов, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Российской венчурной компании (РВК).