Адвокат рассказал о состоянии находящегося в колонии под Рязанью Белых

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за коррупцию, этапировали в ИК-5 строгого режима в селе Клекотки Скопинского района (Рязанская область). Об этом сообщил РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«Я посещал Никиту Юрьевича на месте, где он отбывает [наказание]. Позавчера, 9 июля, я с ним общался, он находится в ИК-5, в селе Клекотки. Карантин уже прошел, сейчас в отряде уже находится в соответствии с внутренним распорядком», — сказал адвокат.

Грохотов добавил, что у Белых повышенное давление, при осмотре врачи также зафиксировали давление у заключенного. При колонии есть медицинская часть, больницы там непосредственно нет. «Мы передали уже туда лекарства, чтобы он имел возможность корректировать свое состояние», — добавил он.

В конце июня супруга экс-губернатора Екатерина Белых сообщила РБК, что его этапировали в Рязань, но не смогла уточнить, в какую именно колонию. Она добавила, что данную информацию ей подтвердил официальный источник.

Незадолго до этого ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил РБК, что Белых этапировали в колонию ночью 25 июня. Однако Мельников предположил, что бывшего губернатора могли отправить в одну из близлежащих к Подмосковью колоний строгого режима или в исправительное учреждение под Кировым. Перед отправкой Белых обследовали медики, ему выписали необходимые лекарства, а в пути его должен был сопровождать врач.

В феврале этого года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. Его признали виновным в получении взяток. В мае Мосгорсуд отменил Белых запрет занимать руководящие и административные должности в образовательных учреждениях после освобождения и снизил размер штрафа до 48 млн руб.