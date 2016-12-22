Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию, был этапирован в Рязань. Об этом РБК сообщила его супруга Екатерина Белых.

«Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань», — сказала супруга Белых.

Белых не смогла уточнить, в какую именно колонию был отправлен ее супруг.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РБК, что экс-губернатора Кировской области этапировали в колонию ночью 25 июня для отбывания наказания. Тогда Мельников предположил, что Белых могли отправить в одну из близлежащих к Московской области колоний строгого режима либо в исправительное учреждение в Кировской области.

В феврале бывшего губернатора Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 млн руб. Его признали виновным в получении взяток в размере €600 тыс. в период с 2012 по 2016 год. Позже в мае Мосгорсуд снизил сумму штрафа до 48 млн руб.