Экс-губернатора Белых этапировали в колонию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию, этапирован в колонию для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

«По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда — это пока составляет тайну», — заявил Мельников. «В теории могли отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область», — сказал он. Перед отправкой экс-губернатора обследовали медики, в пути его также должен был сопровождать врач, отметил секретарь.

Мельников 19 июня сообщил РБК, что Белых в скором времени этапируют в колонию.

В феврале суд признал Белых виновным в получении взяток на €600 тыс. в период с 2012 по 2016 год. Экс-губернатор получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн руб. В мае Мосгорсуд снизил размер штрафа до 48 млн руб.