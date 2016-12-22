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Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в России
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Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в России
Экономика, 19:21
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Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал количество предпринимателей малого бизнеса в стране недостаточным. Об этом премьер сообщил на встрече с генеральным директором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александром Браверманом.

«Известны контрольные цифры: у нас малым бизнесом занимается 20% населения с небольшим. В большинстве развитых экономик эта цифра — где-то за 50%», — отметил Медведев.

В связи с этим глава правительства предложил продолжить программы поддержки предпринимателей, в частности возможности получения малым бизнесом кредитов по разумным ставкам.

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Браверман в ответной речи сообщил, что одна из основных новых программ по поддержке предпринимателей касается людей старшего возраста и подразумевает переобучение. Также будет продолжена программа женского предпринимательства и программа для людей с ограниченными возможностями.

В середине июня Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС. После этого первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что правительство в качестве компенсации примет дополнительные меры, снижающие негативный эффект этой меры для бизнеса.​ В частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам.​ Также среди компенсационных мер предлагается отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество.

Теги: Дмитрий Медведев , малый бизнес
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