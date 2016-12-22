Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал количество предпринимателей малого бизнеса в стране недостаточным. Об этом премьер сообщил на встрече с генеральным директором АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александром Браверманом.
«Известны контрольные цифры: у нас малым бизнесом занимается 20% населения с небольшим. В большинстве развитых экономик эта цифра — где-то за 50%», — отметил Медведев.
В связи с этим глава правительства предложил продолжить программы поддержки предпринимателей, в частности возможности получения малым бизнесом кредитов по разумным ставкам.
Браверман в ответной речи сообщил, что одна из основных новых программ по поддержке предпринимателей касается людей старшего возраста и подразумевает переобучение. Также будет продолжена программа женского предпринимательства и программа для людей с ограниченными возможностями.
В середине июня Дмитрий Медведев объявил о повышении ставки НДС. После этого первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что правительство в качестве компенсации примет дополнительные меры, снижающие негативный эффект этой меры для бизнеса. В частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам. Также среди компенсационных мер предлагается отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество.