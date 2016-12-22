Бинбанк одобрил продажу «Трасту» непрофильных активов на 110 млрд руб.

Наблюдательный совет Бинбанка 9 июля одобрил продажу банку «Траст» непрофильных и проблемных активов общей суммой 110 млрд руб. Продажа будет осуществляться в несколько этапов до конца года, сообщается в пресс-релизе Бинбанка.

Согласно стратегии по работе с непрофильными активами, продадут проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги.

«Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам», — уточняется в сообщении.

Сделка станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком «ФК Открытие». Объединение планируется завершить до 1 января 2019 года.

В начале апреля зампред Банка России Василий Поздышев заявил журналистам, что регулятор создает на базе «Траста» фонд, который получит непрофильные и проблемные активы других санируемых ЦБ банков. Объем активов этой структуры составит 1,1 трлн руб. Основной объем составят активы Рост Банка. В ЦБ планируют, что по итогам работы фонда будет возвращено 40–60% от предоставленных на санацию денег.

В конце июня ЦБ утвердил изменения в план участия регулятора в осуществлении мер по предупреждению банкротства «ФК Открытия», «Траста», Рост Банка и Бинбанка. Регулятор разместит в «Открытии» депозит на 63,3 млрд руб. на пять лет для мероприятий по реорганизации банка в форме выделения АО «Банк Открытие Специальный», а позже присоединит этот банк к «Трасту». Всего на оздоровление банков предполагается выделить 216,9 млрд руб.