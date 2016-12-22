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Число жертв наводнений в Японии превысило 170 человек
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Число жертв наводнений в Японии превысило 170 человек
Общество, 09:08
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Число жертв наводнений в Японии превысило 170 человек

В результате наводнений на западе Японии погибли не менее 176 человек, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает The Japan Times.

Не менее 50 человек остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются в префектурах Хиросима и Окаяма.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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10 июля сообщалось, что жертвами вызванного ливнями наводнения и оползней стали 130 человек.

Стихийное бедствие обрушилось на Японию 7 июля. Наводнения затронули 15 префектур, разрушили сотни зданий, повредили автомобильные и железные дороги, нарушили транспортное сообщение. Власти призвали около 6 млн человек эвакуироваться, покинули свои дома около 30 тыс. человек. С 7 июля из-за отсутствия деталей работу приостановили автопредприятия концернов Mazda Motor Corp., Daihatsu Motor Co, Toyota Motor Corp. в Киото, Хиросиме и Ямагучи.
 

Теги: Япония , Наводнение , жертвы
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