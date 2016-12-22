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Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с наводнениями
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Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с наводнениями
Общество, 12:11
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Путин выразил соболезнования премьеру Японии в связи с наводнениями

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, которые стали результатом наводнений и оползней в Японии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия», — отмечается в телеграмме. Путин добавил, что в России также надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Ливневые дожди принес обрушившийся на Японию тайфун. Режим ЧС ввели в префектурах Окаяма, Тоттори, Хиросима, Хиого и Киото.

По данным The Japan Times на утро 9 июля, число жертв ливней и оползней в Японии достигло 104 человек. При этом не менее 50 человек значатся пропавшими без вести.

Массовая эвакуация проводится в 19 префектурах страны. Соответствующее предписание уже получили 5,9 тыс. человек, около 30 тыс. человек уже находятся в специальных центрах.

Поврежденными оказались более 267 тыс. зданий, 17 железнодорожных компаний прекратили перевозки на 56 направлениях. Также ради безопасности своих сотрудников прекратили работу некоторые заводы Mazda Motor Corp., Daihatsu Motor Co, Toyota Motor Corp. в Киото, Хиросиме и Ямагучи.

Теги: Владимир Путин , Синдзо Абэ , соболезнования
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