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В Чите около 3 тыс. человек эвакуировали из-за паводка
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В Чите около 3 тыс. человек эвакуировали из-за паводка
Общество, 06:53
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В Чите около 3 тыс. человек эвакуировали из-за паводка

Спасатели эвакуировали почти 3 тыс. жителей Читы из-за паводка, который был вызван сильными дождями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти Читы отметили, что в Центральном районе города подтоплены улицы Серова, Красноармейская и Богомягкова. «Затоплено 18 дачных кооперативов, эвакуировано 1316 человек. В пункты временного размещения направлено 15 человек», — говорится в сообщении.

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При этом в Железнодорожном районе эвакуировали 98 человек, а в Ингодинском — 1446 человек.

В Чите, как отметили в администрации, подготовлены восемь пунктов временного размещения, куда уже были направлены 95 человек.

​9 июля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ввела на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В местном гидрометцентре сообщили, что паводок на реке Чита стал самым сильным с начала метеонаблюдений в 1936 году.​

Теги: паводок , Чита , эвакуация , городская администрация
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