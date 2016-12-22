В Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводка

На территории Забайкальского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Об этом в рамках экстренного заседания заявила губернатор региона Наталья Жданова, сообщает ее пресс-служба.

«Ситуация находится под контролем. У населения оснований для паники и беспокойства не должно быть. Необходимый объем финансовых средств на ликвидацию ЧС в бюджете Забайкальского края предусмотрен», — сказала она.

По словам Ждановой, сейчас основная задача — не допустить ни одной трагической ситуации. Она подчеркнула, что необходимо спасти всех людей, чьи дома попали в зону подтопления.

Кроме того, губернатор поручила всем профильным ведомствам организовать работу по информированию населения. «Главы районов обязаны объяснить населению, что нельзя отказываться покидать жилища, если есть угроза затопления. Главное для нас — обеспечить безопасность людей. Также ставлю задачу УМВД — усилить контроль и не допускать фактов мародерства», — заключила Жданова.

Ранее стало известно, что в Шилкинском районе Забайкальского края подтопило до 560 домов, в которых проживают около 2 тыс. человек.