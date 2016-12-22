В Якутии произошел взрыв на руднике «Удачный»

На руднике «Удачный» в Якутии произошел взрыв, при котором погиб рабочий. В этот момент под землей находились 174 человека

Подземный рудник «Удачный» (на переднем плане) (Фото: АЛРОСА)

На горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Удачный», расположенном в Якутии, произошел взрыв, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Как сообщили в управлении Следственного комитета по региону, жертвой взрыва стал один человек.

«В результате оперативной работы установлено, что на горизонте 580 м рудника «Удачный» при подготовке к взрывным работам произошел несанкционированный взрыв», — сообщили в МЧС. Всего на момент взрыва в руднике находились 174 человека. В сообщении МЧС говорится об одном пострадавшем, однако по данным СКР, рабочий скончался.

Информацию о гибели шахтера подтвердили в пресс-службе компании АЛРОСА. «В 05:26 утра по местному времени на пульт диспетчера подземного рудника «Удачный» поступило сообщение о том, что на горизонте -580 во время проведения проходческих работ, в момент заряжания забоя произошел взрыв взрывчатых материалов. В результате происшествия погиб работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 г.р.», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Взрыв на работу рудника не повлиял, обрушений горных пород не зафиксировано. «Газовая обстановка в норме, вентиляционный режим нормальный», — сообщили в МЧС. В 08:09 часов по местному времени (02:09 мск) работа на руднике возобновилась.

Следователи СКР организовали проверку в связи с происшествием, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований в сфере обеспечения безопасности на предприятии.​ Кроме того, собственную комиссию по расследованию происшествия сформировала компания АЛРОСА.

В августе 2017 года авария произошла на якутском руднике «Мир». В результате прорыва воды из карьера была затоплена шахта, где находился 151 рабочий. 142 человека были эвакуированы, еще один рабочий вышел из рудника самостоятельно. Восемь горняков при аварии пропали без вести. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы затопления. Из-за аварии рудник был остановлен. В январе компания АЛРОСА объявила, что работы на нем возобновятся не раньше 2022 года.​ Экономический ущерб от аварии комиссия Ростехнадзора оценила в 10,2 млрд руб.