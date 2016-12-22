АЛРОСА возобновит добычу на руднике «Мир» не ранее 2022 года

​Алмазодобывающая компания АЛРОСА может возобновить добычу на руднике «Мир», работа которого была остановлена летом 2017 года из-за аварии, не ранее 2022 года. Об этом журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал гендиректор компании Сергей Иванов, сообщает ТАСС.

«В нашем понимании — это не менее пяти-семи лет до начала добычи. Все будет зависеть от проектного решения. Нам важно не повторить те ошибки, которые были заложены при проектировании в 2000-х годах, поэтому мы никуда не торопимся», — пояснил собеседник агентства.

АЛРОСА может себе позволить долго принимать решение, и в первую очередь должна убедиться в безопасности ведения работ и всего комплексного проекта, добавил он.

Ранее Иванов говорил, что компания объявила конкурс проектов по восстановлению добычи на руднике.

Авария на якутском руднике «Мир» произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, где находился 151 рабочий. В тот же день были эвакуированы 142 человека, еще один рабочий вышел из рудника самостоятельно. Восемь горняков не удалось найти. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы затопления. Рудник был остановлен.​ Экономический ущерб от аварии комиссия Ростехнадзора оценила в 10,2 млрд руб.