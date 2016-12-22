Вертолет экстренно эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАД

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП, которое произошло на МКАД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

По предварительным данным, ДТП произошло в районе 23 км МКАД. В нем пострадали не менее пяти человек.

«С места происшествия экипаж экстренно эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

8 июля санитарный вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в ДТП с несколькими автомобилями в деревне Кресты Троицкого административного округа Москвы.