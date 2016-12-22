Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с автомобилями в Новой Москве

Пострадавшего в ДТП с несколькими автомобилями в деревне Кресты Троицкого административного округа Москвы эвакуировал санитарный вертолет Московского авиацентра (МАЦ). Об этом РБК сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
«С места происшествия экипаж [вертолета] эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождает авиамедицинская бригада», — уточнили в ведомстве.
Ранее в воскресенье вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в ДТП на 22-м км МКАД (внутренняя сторона). Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Сообщалось, что инцидент произошел по вине водителя грузовика, который не справился с управлением.