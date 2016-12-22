Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с автобусом на МКАД

Пострадавшего в ДТП с автобусом на МКАД эвакуировал санитарный вертолет Московского авиацентра (МАЦ), сообщили РБК в столичном департаменте по делам гражданско обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Вертолет МАЦ вылетел на 22 км МКАД (внутренняя сторона). Там произошло серьезное ДТП с участием автобуса. «С места происшествия экипаж эвакуировал пострадавшего пассажира автобуса в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождает авиамедицинская бригада», — сообщили в пресс-службе.
Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса» сообщает, что, по предварительной версии, ДТП произошло после того, как водитель грузовика не справился с управлением и врезался в следовавший маршрутом № 95 автобус.
В последний раз пострадавшего в ДТП эвакуировали в Москве в конце июня. Инцидент произошел на Кантемировской улице на юге Москвы. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии пострадали три человека.