Трамп пообещал привезти подарок Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын получит диск с песней Элтона Джона «Rocket Man» несмотря на то, что госсекретарь Майк Помпео не взял его с собой во время визита в Пхеньян. Об этом он рассказал журналистам перед поездкой в Европу, пишет New York Post.

Трамп заявил, что диск для лидера Северной Кореи находится у него, но его передадут «через определенное время». Президент США не уточнил, когда конкретно собирается вручить Ким Чен Ыну подарок.

Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило, что госсекретарь США привез Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Rocket Man» во время визита в Пхеньян 6 июля. Позже в Госдепе опровергли эту информацию. По словам официального представителя ведомства Хизер Нойерт, лидер КНДР получил только письмо от Трампа.

12 июня главы США и Северной Кореи провели в Сингапуре историческую встречу, по итогам которой договорились вместе способствовать миру на Корейском полуострове.