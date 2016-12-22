Курс доллара впервые с 14 июня опустился ниже 62 руб. и составил 61,99 руб., свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

В июне курс доллара превысил 64 руб., при этом в начале мая за доллар отдавали 61,7 руб. Тогда стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню ноября 2014 года — за один баррель платили $78.

В конце июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс доллара составлял бы 50 руб., но на него влияет бюджетное правило.

«Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», — сказал он. Такую же оценку высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Действующее бюджетное правило предполагает, что при цене нефти выше $40 за баррель Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния.