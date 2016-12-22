Курс доллара впервые с мая превысил 64 руб.

Курс доллара впервые с мая текущего года превысил 64 руб., евро также поднялся выше 74 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 10:20 мск, курс доллара составил 64,04 руб., евро — 74,11 руб.

В начале мая доллар стоил 61,7 руб., евро — 73,4 руб. Падение обоих произошло из-за роста цен на нефть: тогда котировки фьючерсов на марку Brent достигли рекордного с ноября 2014 года уровня — $78 за баррель.

Тогда же Минфин объявил о покупке иностранной валюты на 322,8 млрд руб., объем стал рекордным после вступления в силу нового «бюджетного правила». Согласно предписанию иностранная валюта закупается на дополнительные доходы от более высокой, чем заложено в бюджет, цены на нефть (выше $40 за баррель).