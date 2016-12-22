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Васильев попросил Путина построить завод рядом с базой Каспийского флота
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Васильев попросил Путина построить завод рядом с базой Каспийского флота
Общество, 18:37
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Васильев попросил Путина построить завод рядом с базой Каспийского флота

Врио главы Дагестана Владимир Васильев попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность строительства судоремонтного завода рядом с базой Каспийского флота. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Просьба есть какая: посмотреть на возможность строительства там судоремонтного завода — прямо там, рядом. Это бы дало нам рабочие места, безусловно», — сказал Васильев.

Он также поблагодарил Путина за размещение в Дагестане Каспийского флота. По словам Васильева, все вопросы, необходимые для размещения там штаба, уже решены. Врио главы Дагестана также рассказал, что рядом с этими объектами может появиться Нахимовское училище. «Уже в 2019 году могут первые наборы быть в нахимовское училище: на Каспии будет Нахимовское училище — это мечта, конечно, дагестанцев, и это было бы очень хорошо», — сказал Васильев.

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Политика

О переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан в апреле сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он рассказал, что в городе Каспийске «разворачивается огромная стройка». В мае стало известно, что Минобороны оценило стоимость проектирования новой базы в 460 млн руб., ее площадь составит 129 га. Первый этап строительства планируется начать 11 июля 2018 года, а завершится постройка к 14 февраля 2020 года.

Теги: Каспийская флотилия , Дагестан , судоремонтный завод
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