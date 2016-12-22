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Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан
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Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан
Политика, 14:07
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Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан
Корабли, в том числе вооруженные ракетами «Калибр», перебазируются в Каспийск. По словам министра, это является «серьезной составляющей безопасности в регионе». Эксперты полагают, что решение принято из климатических соображений
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства, сообщает «Интерфакс».

«Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — заявил министр обороны. По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в регионе.

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Комментируя решение о переводе флотилии в Каспийск, бывший командующий Черноморским флотом адмирал в отставке Виктор Кравченко пояснил «Интерфаксу», что такой шаг позволит создать на Каспийском море «мощный кулак».

«​У нас на Каспии будет мощный кулак. Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий», — сказал адмирал.

С тем, что решение принято из климатических соображений, согласен и военный эксперт, капитан 1-го ранга Михаил Ходаренок. Раньше флотилия базировалась в Баку, напомнил он.

«После развала СССР ее перевели в совершенно неподготовленное место — Астрахань. При этом не учли, что дельта Волги и северная часть Каспийского моря замерзают. Корабли Каспийской флотилии небольшие, не усиленного класса. И в принципе, в сильный мороз они могут и не выйти из базы», — пояснил РБК военный эксперт. По его словам, вероятно, что какой-то пункт базирования в Астрахани все же останется, но основная часть будет переведена в Дагестан.

Астрахань не совсем удобна для базирования флота, также отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Дельта реки Волги не только замерзает. Там приходится поддерживать фарватеры, так как глубины небольшие и очень сложная гидрологическая обстановка. Кроме того, Астрахань собирается развивать торговый порт прикаспийского региона, что может теоретически сказаться на оперативной готовности военных», — пояснил Мураховский.

Он напомнил, что в Дагестане был пункт базирования флота. По расположению Дагестан — более подходящее место, считает военный эксперт. «Условия оперативного использования существенно улучшаются. В частности, выход для патрулирования тех же самых территориальных вод становится проще», — подчеркнул полковник. По его словам, средства на строительство объекта заложены в госпрограмму вооружений.

Минобороны указывает, что Каспийская флотилия — морская компонента Южного военного округа. Она обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск.

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В состав Каспийской флотилии входят ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала», «МАК-160». Также в состав флотилии входят артиллерийские, ракетные, десантные, гидрографические катера и буксиры. В октябре 2015 года из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков ракет «Калибр» по объектам запрещенной в России группировки «Исламское государство» на территории Сирии.

Авторы: Константин Ткаченко, Инна Сидоркова.
Теги: Миноброны , Каспийская флотилия , Сергей Шойгу
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