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Экс-командующий ЧФ объяснил значение передислокации Каспийской флотилии
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Экс-командующий ЧФ объяснил значение передислокации Каспийской флотилии
Политика, 08:28
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Экс-командующий ЧФ объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

Перевод Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск является более удачным со стратегической точки зрения, заявил командовавший в 1998-2002 годах Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Об этом сообщает радиостанция «Звезда».

«Находиться в голове или на острие — это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, — это, наверное, удобнее», — сказал он.

Зачем Шойгу переводит Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан
Политика

​О том, что Каспийская флотилия будет переведена из своего основного пункта постоянной дислокации в Астрахани в строящуюся базу в дагестанском Каспийске 2 апреля заявил министр обороны Сергей Шойгу. База в Каспийске начала строиться осенью 2017 года. Переход флотилии назначен на 2019 год. 

Нынешняя база в Астрахани признается неудобной из-за удаленности от самого моря (она находится в дельте Волги), сложной гидрологической обстановки (необходимости поддержания фарватера из-за замерзания реки и заиления протоков), а также желания строить торговый порт близ города, что может сказаться на боевой готовности флотилии. До своего раздела после распада СССР  советская Каспийская флотилия базировалась в глубоководном порту Баку. 

Каспийская флотилия, являющаяся, наряду с Черноморским флотом, морской компонентой Южного военного округа, насчитывает более 30 военных кораблей, включая два новейших ракетных корабля проектов 11661 («Татарстан» и «Дагестан»). В функции флотилии входит охрана морских коммуникаций, месторождений, а также борьба с терроризмом. 

Теги: Каспийская флотилия
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