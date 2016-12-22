В Петербурге нарисовали новые граффити с Черчесовым поверх закрашенных

В Санкт-Петербурге на месте закрашенных граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым появилось новое изображение. Об этом РБК сообщил соавтор граффити и руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.

«Там вновь изображен Черчесов, отдающий воинское приветствие. Так мы захотели поблагодарить нашу сборную за потрясающую игру, и все. Да и возможность предоставилась исправить повреждения от вандалов. Не нужно искать в этом каких-то более глубоких смыслов», — сказал Бурж.

Фото: Артем Бурж для РБК

Изображение со Станиславом Черчесовым и надписью «Ты просто космос, Стас» (припев из песни «Экстаз» группы «Ленинград») на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге появилось после победы сборной России над командой Египта.

6 июля на граффити пожаловался местный житель, а администрация Петроградского района заявила о необходимости убрать изображение, так как здание принадлежит ПАО «Ленэнерго». Вандалы испортили граффити 9 июля, «отрезав» тренеру российской команды указательный палец. Сначала авторы граффити заявили, что исправят рисунок, однако позднее в тот же день ​изображение было полностью закрашено .