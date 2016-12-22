Художники исправят «отрезанный» вандалами палец на граффити с Черчесовым

В Санкт-Петербурге граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова испортили вандалы, «отрезав» ему указательный палец. Изображение будет исправлено, сообщил РБК соавтор граффити и руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.

«Мы исправим граффити с Черчесовым, пока вырабатываем идею, как именно», — сказал Бурж. Он отметил, что не обижен за порчу граффити, добавив, что «ставит вандалу твердую пятерку за вандализм».

Портрет Черчесова с подписью «Ты просто космос, Стас», взятой из песни группы «Ленинград» «Экстаз», появился в Санкт-Петербурге на трансформаторной будке после победы сборной России на ЧМ в матче с командой Египта.

6 июля стало известно, что местный житель пожаловался властям города на граффити, заявив, что ему «стыдно за местный стрит-арт», и потребовал закрасить изображение.​ После этого администрация Петербурга уведомила ПАО «Ленэнерго» о необходимости убрать граффити со стены.