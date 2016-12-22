Художники закрасили граффити с Черчесовым после действий вандалов

В Санкт-Петербурге граффити с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова закрасили серой краской его авторы — команда HoodGraff. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на художников.

По их словам, это стало ответом на «отрезанный» вандалами палец Черчесова. Тем не менее команда HoodGraff заявила, что стена пустовать не будет и в ближайшее время на этом месте появится новый рисунок.

Ранее в понедельник стало известно, что вандалы испортили граффити с портретом Черчесова, которое нарисовали после матча на ЧМ между сборными России и Египта, в котором российская команда одержала победу со счетом 3:1.

По данным «Фонтанки», ответственность за акт вандализма лежит на болельщиках ФК «Зенит», которые увидели в большом и указательном пальцах тренера букву «L», символизировавшую, по их мнению, польский клуб «Легия». Черчесов тренировал футболистов «Легии» в 2015–2016 годах.

6 июля житель Санкт-Петербурга пожаловался властям города на граффити, объяснив это тем, что ему «стыдно за местный стрит-арт», и потребовал закрасить изображение.​ После этого власти Петербурга сообщила ПАО «Ленэнерго» о том, что граффити необходимо убрать со стены.

