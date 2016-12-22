Холманских стал председателем совета директоров Уралвагонзавода

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских сообщил «Интерфаксу», что избран председателем совета директоров Уралвагонзавода.

Холманских пояснил, что данное решение «не было неожиданностью, это были продуманные шаги», поскольку Уралвагонзавод ему «ближе всего».

Данную информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе завода.

«Да, Холманских стал председателем корпорации», — сообщил РБК источник в НПК «Уралвагонзавод».

О том, что Холманских возглавит совет директоров Уралвагонзавода, РБК в конце июня сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Позднее «РБК Екатеринбург» со ссылкой на близкий к компании источник написал, что бывший полпред займется в корпорации ​социальными проектами.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Холманских от должности полпреда 26 июня. Ранее экс-полпред был начальником цеха на Уралвагонзаводе. Известность к нему пришла в 2011 году, когда на фоне митингов в эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным» Холманских пообещал «выйти и отстоять свою стабильность». Во время предвыборной президентской кампании 2012 года он стал доверенным лицом Путина.