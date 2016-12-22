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Холманских на Уралвагонзаводе займется соцпроектами
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Холманских на Уралвагонзаводе займется соцпроектами
Политика, 17:06
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Холманских на Уралвагонзаводе займется соцпроектами
Как ранее сообщал РБК, бывший полпред президента в Уральском округе вернется на Уралвагонзавод и может возглавить совет директоров компании
Игорь Холманских (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Игорь Холманских, который до 26 июня был полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, займется социальными проектами на Уралвагонзаводе, рассказал источник РБК в госкорпорации. Также об этом сообщил «РБК Екатеринбург» со ссылкой на близкий к компании источник.

«Если смотреть на работу, которую проделал Холманских в последнее время, то можно заметить, что в основном он занимался социальными вопросами», — сказал собеседник РБК.

По данным «РБК Екатеринбург», публикации указа об отставке Холманских с поста полпреда президента предшествовала его встреча с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

До того как стать полпредом, Холманских работал на Уралвагонзаводе и занимал должность начальника цеха. В декабре 2011 года, когда в стране проходили митинги против фальсификаций на выборах в Госдуму, Холманских во время телепередачи «Разговор с Владимиром Путиным» сказал: «Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона».

В ходе предвыборной президентской кампании 2012 года Холманских стал доверенным лицом Путина. После победы на выборах президент предложил ему стать своим полпредом в Уральском федеральном округе.

Кандидатура Холманских выдвинута на пост председателя совета директоров Уралвагонзавода, рассказали 26 июня РБК два близких к Кремлю собеседника.

Авторы: Мария Кутепова, Инна Сидоркова, Андрей Гатинский.
Теги: Уралвагонзавод , Игорь Холманских
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