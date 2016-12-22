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Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода»
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Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода»
Политика, 16:28
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Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода»
Кандидатура освобожденного от должности полпреда президента в УрФО Игоря Холманских будет выдвинута на пост главы совета директоров УВЗ — производителя танков «Армата». До 2012 года он работал на предприятии начальником цеха
Игорь Холманских (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Кандидатура Игоря Холманских, покинувшего должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, будет выдвинута на пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода», рассказали РБК два собеседника, близких к администрации президента.

«Он пойдет председателем в совет директоров УВЗ», — утверждает один из источников.

Во вторник своим указом президент освободил 49-летнего Игоря Холманских от должности полпреда. Его сменил помощник президента Николай Цуканова.

До назначения полпредом в 2012 году Холманских трудился на УВЗ в должности начальника цеха. Его политическая карьера началась с «прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2011 года, когда во время трансляции из сборочного цеха он предложил тогда кандидату в президенты «приехать с мужиками и отстоять свою стабильность» от выступлений оппозиции в Москве, «если наша милиция не может справиться». Во время президентской кампании Холманских стал доверенным лицом Путина, а после его избрания — полпредом.

В конце декабря 2016 года Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ «Ростеху» из-за тяжелого финансового положения предприятия. Полномочия его прежнего гендиректора Олега Сиенко были досрочно прекращены, завод возглавил ранее занимавший пост замглавы Минпромторга Александр Потапов.​

Когда «Ростех» получил под контроль УВЗ, глава госкорпорации Сергей Чемезов заявлял, что главная задача — финансовое оздоровление предприятия.

По итогам 2016 года обязательства компании составили 266 млрд руб. при выручке 132 млрд руб. и убытке 5 млрд руб. Отчетность по международным стандартам за 2017 год предприятие еще не опубликовало.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» переадресовали запрос РБК в «Ростех». В «Ростехе» пока не ответили на запрос РБК.

Сейчас совет директоров «Уралвагонзавода» возглавляет Владимир Артяков — первый заместитель гендиректора «Ростеха», который также возглавляет советы директоров «Объединенной двигателестроительной корпорации» и
«Вертолетов России».

Авторы: Наталья Галимова, Максим Солопов.
Теги: Игорь Холманских , «Уралвагонзавод»
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