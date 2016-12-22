Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода»

Кандидатура Игоря Холманских, покинувшего должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, будет выдвинута на пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода», рассказали РБК два собеседника, близких к администрации президента.
«Он пойдет председателем в совет директоров УВЗ», — утверждает один из источников.
Во вторник своим указом президент освободил 49-летнего Игоря Холманских от должности полпреда. Его сменил помощник президента Николай Цуканова.
До назначения полпредом в 2012 году Холманских трудился на УВЗ в должности начальника цеха. Его политическая карьера началась с «прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2011 года, когда во время трансляции из сборочного цеха он предложил тогда кандидату в президенты «приехать с мужиками и отстоять свою стабильность» от выступлений оппозиции в Москве, «если наша милиция не может справиться». Во время президентской кампании Холманских стал доверенным лицом Путина, а после его избрания — полпредом.
В конце декабря 2016 года Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ «Ростеху» из-за тяжелого финансового положения предприятия. Полномочия его прежнего гендиректора Олега Сиенко были досрочно прекращены, завод возглавил ранее занимавший пост замглавы Минпромторга Александр Потапов.
Когда «Ростех» получил под контроль УВЗ, глава госкорпорации Сергей Чемезов заявлял, что главная задача — финансовое оздоровление предприятия.
По итогам 2016 года обязательства компании составили 266 млрд руб. при выручке 132 млрд руб. и убытке 5 млрд руб. Отчетность по международным стандартам за 2017 год предприятие еще не опубликовало.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» переадресовали запрос РБК в «Ростех». В «Ростехе» пока не ответили на запрос РБК.
Сейчас совет директоров «Уралвагонзавода» возглавляет Владимир Артяков — первый заместитель гендиректора «Ростеха», который также возглавляет советы директоров «Объединенной двигателестроительной корпорации» и
«Вертолетов России».