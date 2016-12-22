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СК сообщил об угрозах потерпевшим в «Зимней вишне» со стороны пожарных
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СК сообщил об угрозах потерпевшим в «Зимней вишне» со стороны пожарных
Пожар в Кемерово, 09:46
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СК сообщил об угрозах потерпевшим в «Зимней вишне» со стороны пожарных
СК зафиксировал угрозы потерпевшим при пожаре в ТЦ в Кемерово от коллег обвиняемого в халатности пожарного. Последние призывали потерпевших «не судить героя», фотографировали номера их машин и желали им сгореть в «Зимней вишне»

На потерпевших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оказывали давление коллеги находящегося под следствием пожарного, заявил в суде руководитель следственной группы Следственного комитета России (СКР) Рустам Габдулин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших», — сказал Габдулин.

Он пояснил, что около 20 собравшихся у суда коллег подсудимого снимали на мобильные телефоны номера машин приехавших потерпевших и призывали их, чтобы они «не судили героев, побоялись бога». «Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми», — добавил Габдулин.

Начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсину задержали 7 июля. Ему предъявили обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и заключили под стражу. По версии следствия, Бурсин не организовал надлежащим образом тушение и разведку пожара (в частности, игнорируя информацию очевидцев о том, как быстрее добраться к очагу пожара). Таким образом он нарушил закон о пожарной безопасности и боевой устав пожарной охраны. 8 июля арест Бурсина был продлен на 72 часа. Во вторник в суде решается вопрос о его аресте. 

Кроме непосредственно руководившего тушением пожара Бурсина, под следствием также находятся два руководителя из регионального управления МЧС: его глава Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности по городу Кемерово Григорий Терентьев. Им предъявлены обвинения в халатности, а также в растрате. В частности, им вменяют непроведение запланированной на 2017–​2018 годы проверки пожарной безопасности в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в конце марта. В нем погибли 60 человек, большинство из них дети. 

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: Кемерово , угрозы , Пожар
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