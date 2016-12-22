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Преемник Джонсона назвал важной его роль в ответе на отравление Скрипалей
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Преемник Джонсона назвал важной его роль в ответе на отравление Скрипалей
Отравление Скрипалей, 08:07
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Преемник Джонсона назвал важной его роль в ответе на отравление Скрипалей

Джереми Хант, сменивший на посту министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, назвал роль своего предшественника в подготовке ответа на предполагаемое отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери чрезвычайно важной. Об этом сообщает Sky News.

По словам Ханта, Джонсон был большой движущей силой в британской политике, в частности, организовав «важную ответную реакцию» на инцидент в Солсбери.

Также Хант добавил, что его задача на новой должности заключается в поддержке британского премьер-министра Терезы Мэй в столь важный период для страны. Он подчеркнул, что сейчас для Лондона необходимо достичь соглашения с Европейским союзом по условиям Brexit.

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Новый глава МИДа считает, что после выхода Великобритании из ЕС она станет страной, способной отстаивать важные для народа ценности, а ее голос будет «уверенно звучать во всем мире».

Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Британии 9 июля после конфликта с Терезой Мэй по вопросу Brexit. Вечером того же дня на должность главы МИДа был назначен Джереми Хант, занимавший министерские посты в кабинете Дэвида Кэмерона. С 2010 по 2012 год он отвечал за подготовку Лондона к Олимпийским играм 2012 года, отвечая параллельно за культуру, спорт и СМИ, а с 2012 года руководил Министерством здравоохранения и социальной политики.

В марте в британском Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Официальный Лондон обвинил в произошедшем Россию, гражданами которой являются Скрипали. В Москве эти утверждения отвергают, указывая на отсутствие доказательств.  

Теги: Борис Джонсон , МИД Великобритании , Сергей Скрипаль , отравление
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