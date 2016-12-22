Паводок подтопил несколько улиц и мостов в Чите

Несколько сел, расположенных в окрестностях Читы, подтопило после выхода из берегов реки Читы. Также в зоне подтоплений оказались несколько дачных кооперативов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
«Паводковые воды подтопили участки в Береговом, Верх-Чите, Шишкино. Местами вода подошла к домам <...> Кроме того, в зоне подтоплений оказались несколько дачных кооперативов в окрестностях Читы», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что сейчас проводится подворовый обход для уточнения обстановки.
Помимо этого, как заявили в министерстве, вода проникла на территории гаражных кооперативов в Чите, а также подтопила несколько улиц, проездов и мостов вдоль одноименной реки.
Накануне губернатор Забайкалья Наталья Жданова ввела на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Шилкинском районе Забайкальского края из-за резкого подъема уровня воды в реке Кия подтопило до 560 домов, в которых проживают около 2 тыс. человек