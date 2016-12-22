Эрдоган сменил министра обороны Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав правительства после инаугурации на должности президента и смены формы правления с парламентской на президентскую республику, сообщает Anadolu.

Так, Эрдоган назначил на должность главы Минобороны Хулуси Акара, который занимал пост главы Генштаба Турции. Главой Министерства энергетики и природных ресурсов стал Фатих Донмез. Ранее этим ведомством заведовал Берат Албайрак, который теперь стал министром финансов Турции. Министром спорта Эрдоган назначил Мехмета Касапоглу, а главой Министерства торговли стал Рухсар Пеккан.

Свои посты сохранили Мевлют Чавушоглу и Сулейман Сойлу, занимающие должности министра иностранных дел и главы МВД соответственно.

Кроме того, в Турции впервые в истории появилась должность вице-президента. Им был назначен Фуат Октай, ранее занимавший должность заместителя премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма. ​Теперь должность премьера упразднена, а президент страны получил право назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров. По данным CNN Turk, Йылдырым является кандидатом на пост спикера парламента.

В июне в Турции прошли президентские выборы, по итогам которых победил Реджеп Тайип Эрдоган. Новый срок на посту президента станет для него вторым по счету. 9 июля Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику после принятия присяги Эрдогана в парламенте.