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Эрдоган принес присягу на посту президента Турции
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Эрдоган принес присягу на посту президента Турции
Политика, 17:25
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Эрдоган принес присягу на посту президента Турции

Во время инаугурации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу на новый президентский срок, сообщает Anadolu.

Выборы прошли 24 июня. На следующий день Высшая избирательная комиссия (ЦИК) страны объявила о победе действующего президента Реджепа Эрдогана, набравшего 52,59% голосов.

Накануне инаугурации Эрдогана в Турции уволили более 18 тыс. госслужащих
Политика

​Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Турции по итогам референдума весной 2017 года, президент будет совмещать пост премьер-министра страны. Также он сможет распускать парламент, назначать правительство и выдвигать кандидатов на посты судей.

Перед инаугурацией турецкого президента, 8 июля, уволили более 18 тыс. государственных служащих, а также прекратили деятельность 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал.

Теги: Турция , Реджеп Эрдоган , инаугурация
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