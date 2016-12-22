Число жертв ливней в Японии достигло 120 человек

Число жертв ливней в Японии увеличилось до 120. При этом еще 80 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Kyodo со ссылкой на заявления властей.

Агентство отмечает, что количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года, когда из-за потоков дождя вокруг префектуры Нагасаки погибли или считались пропавшими без вести 299 человек.

Ливень в большинстве пострадавших регионов прекратился в четверг, 5 июля, однако синоптики Японии предупреждают об опасности оползней.

Как отмечает Kyodo, на данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тыс. человек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что число полицейских, сил самообороны и спасателей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тыс. человек. При этом всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.

Министерство земельных ресурсов подтвердило как минимум 238 случаев оползней в 28 префектурах страны. При этом наводнение повредило более 268 тыс. домов в 12 префектурах.

Ранее, 30 июня, когда тайфун надвигался на Японию, власти рекомендовали 24 тыс. жителей эвакуироваться. Впоследствии более 5,9 млн человек в 19 префектурах получили предписания об эвакуации.