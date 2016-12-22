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В Японии власти рекомендовали эвакуировать 24 тыс. человек из-за тайфуна
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В Японии власти рекомендовали эвакуировать 24 тыс. человек из-за тайфуна
Общество, 10:00
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В Японии власти рекомендовали эвакуировать 24 тыс. человек из-за тайфуна

На юге Японии более 24 тыс. человек получили рекомендации от властей об эвакуации из-за приближающегося тайфуна. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на местное руководство.

Согласно сообщению, в префектуре Миядзаки на острове Кюсю увеличился риск оползней из-за сильных дождей.

В другой префектуре Японии Оита власти также предупредили жителей о риске возникновения наводнений и оползней. В связи с этим они рекомендовали эвакуировать 510 жителей. Риск наводнения повышен и в префектуре Ямагути, поскольку протекающая через нее река Тоэй может выйти из берегов. Власти намерены эвакуировать более 200 домашних хозяйств.

Данные стихийные бедствия могут возникнуть в результате приближающегося со стороны Тихого океана тайфуна, которому присвоили номер 7. Сообщается, что в воскресенье и понедельник он пройдет по юго-западным районам Японии.

Теги: Япония , рекомендация , эвакуация , тайфун
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